Sembra che il remake di Scarface sia rimasto un’altra volta senza regista. Finora, infatti, il film doveva essere uno dei prossimi progetti di Luca Guadagnino: nel 2021 la Universal aveva inserito il progetto tra i beneficiari del tax credit in California. Qualche mese prima, il regista così si era espresso sul film:

La gente dice che faccio solo remake! La verità è che il cinema si è rifatto da solo durante tutta la sua esistenza. Non è questione di essere pigri o di non avere idee originali. Si tratta di vedere cos’hanno da dire, certe storie, sul nostro presente. Il primo Scarface di Howard Hawks era incentrato sul proibizionismo. Cinquant’anni dopo, Oliver Stone e Brian De Palma fanno la loro versione, molto diversa dal film di Hawks. Entrambi possono essere esposti uno a fianco all’altro come splendide sculture. La speranza è che, quarant’anni dopo, io possa riflettere nuovamente su un personaggio che è il paradigma delle nostre compulsioni sull’eccesso e l’ambizione. Penso che sia il momento opportuno per la mia versione.

Tuttavia, da allora non si è più saputo nulla del film, e nel frattempo Guadagnino ha girato Challengers e si è dedicato ad altri progetti. Ora, durante un incontro al Jio MAMI Mumbai Film Festival dal quale resoconta The Hindu, il regista ha confermato di non essere più coinvolto in Scarface:

Non sto più lavorando a Scarface.

Nostre fonti ci hanno confermato che è effettivamente così.

Annunciato nel 2011, il film è il terzo adattamento del romanzo del 1929. Il primo adattamento è del 1932, il secondo del 1983 con Al Pacino come Tony Montana. Non è chiaro se questo terzo adattamento sia stato definitivamente accantonato o se si avvarrà di un nuovo team creativo: nel 2011 c’era David Yates alla regia e David Ayer alla sceneggiatura, nel 2014 Pablo Larraín alla regia e Paul Attanasio alla sceneggiatura, nel 2015 la sceneggiatura è stata affidata a Jonathan Herman, nel 2016 la regia era di Antoine Fuqua e la sceneggiatura di Terence Winter, poi nel 2017 sono stati coinvolti i fratelli Coen per la sceneggiatura. Di nuovo, nel 2018 Fuqua era ancora alla regia, con Gareth Dunnet-Alcocer alla sceneggiatura, e nel 2020 è arrivato Luca Guadagnino con nuovamente i Coen alla sceneggiatura.

