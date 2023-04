Scarlett Johansson ha partecipato come ospite al Goop Podcast della collega Gwyneth Paltrow e, inevitabilmente, le due hanno ricordato la loro esperienza nel Marvel Cinematic Universe.

L’argomento viene introdotto nel momento in cui Gwyneth Paltrow dice a Scarlett Johansson:

All’epoca si era infatti rumoreggiato di una presunta faida fra le due.

Scarlett Johansson a quel punto esclama:

Ma c’è davvero questo rumour? Ma se sei stata gentilissima con me in quel film, io ero letteralmente pietrificata. E tu sei stata così carina. Saresti potuta essere terribile. Io ero estremamente fuori dalla mia zona di comfort con quel film. Non avevo mai fatto niente del genere prima. Ma in più fra noi si è creata una profonda amicizia.