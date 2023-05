In un lungo profilo dedicatole da Variety in occasione della sua partecipazione al Festival di Cannes, dove sarà protagonista di Asteroid City di Wes Anderson, Scarlett Johansson ha ricordato alcuni dei momenti bui della sua carriera, come quando perse due ruoli a cui teneva molto.

Dopo Lost in Translation, partecipò alle audizioni per interpretare Natasha Romanoff in Iron Man 2 e per essere la protagonista di Gravity di Alfonso Cuarón. Perse entrambe le parti, e la cosa la fece sprofondare in un periodo decisamente buio:

Mi rifiutarono per due parti – la prima era Iron Man 2, l’altra era Gravity di Alfonso Cuarón. Volevo quel ruolo così tanto. Fu un po’ la goccia che fece traboccare il vaso. Iniziai a sentirmi veramente frustrata e senza speranza. Iniziai a chiedermi se stavo facendo il lavoro giusto. Le proposte che mi venivano fatte erano totalmente insoddisfacenti. Penso mi avessero offerto ogni script di Marilyn Monroe che sia mai stato prodotto. E continuavo a chiedermi: siamo arrivati al capolinea, creativamente parlando?

Alla fine, Sandra Bullock ottenne la parte in Gravity, e nel frattempo i Marvel Studios offrirono a Emily Blunt la parte di Black Widow. L’attrice dovette però rifiutare perché legata contrattualmente a I viaggi di Gulliver, che peraltro si rivelò un flop. A quel punto i Marvel Studios tornarono da Scarlett Johansson e le offrirono una parte che ha interpretato in numerosi film, l’ultimo dei quali è lo spin-off Black Widow uscito nel 2021, e per il quale l’attrice ha fatto anche una causa poi risolta in maniera extragiudiziale.

Nell’articolo, ricorda anche il momento difficile in cui, proprio mentre stava per avere un figlio, aveva deciso di fare causa alla Disney:

Mi sentivo triste e delusa. Ma soprattutto triste. Per me fu un momento molto surreale, perché eravamo tutti isolati e stavamo riemergendo pian piano. Ero anche molto incinta, un tempismo veramente perfetto. La tua attenzione è completamente focalizzata sul miracolo della vita… e così mi sono ritrovata ad avere la distrazione più straordinaria di tutte, e poi ad avere un bambino! [Quando poi la questione fu risolta] non riuscivo ad andare in un ristorante che la gente mi fermava e mi diceva: buon per te! Ti sei fatta valere! Mi sono resa conto che la cosa ha avuto un grande impatto. Completi estranei mi davano il loro sostegno, persone che non avevano alcuna idea di come funzionassero queste cose.

La cosa non ha scalfito il rapporto solidissimo tra Johansson e Disney: l’attrice sta lavorando a un film basato sull’attrazione dei parchi Disney Tower of Terror. Inoltre, è storicamente una fan della casa di topolino e dei parchi:

[Quando vivevo in Florida con la mia famiglia] avevamo gli abbonamenti annuali a Disney World, ero veramente appassionata. Poi sono cresciuta nell’epoca d’oro di Disney Animation, tra la Sirenetta, Aladdin e Il Re Leone e la sua incredibile colonna sonora. Prenoterò i biglietti per il nuovo film de La Sirenetta.

Ma non c’è assolutamente alcuna possibilità che torni a interpretare Black Widow in futuro:

Certo, è triste. Ho adorato totalmente quest’esperienza, questi dieci anni di lavoro con la Marvel e questo incredibile cast, e amo il personaggio di Natasha. Nutro una forte empatia nei suoi confronti, è stato incredibile costruire questo personaggio in un lasso di tempo così lungo. Ma sono molto felice di come sia finita la sua storia. Penso che il suo lascito sia ricco di dignità.

Infine, Johansson parla del recente incidente in cui Jeremy Renner ha rischiato la vita, e dei commenti che ha fatto in una chat che include i sei Avenger originali (Johansson, Chris Evans, Jeremy Renner, Robert Donwey Jr., Chris Hemsworth e Mark Ruffalo):

Ci sono rimasta malissimo. Nella nostra chat comune degli Avengers, continuiamo a scrivergli: “Ok hai vinto tu. Ci hai battuti. Roba da veri supereroi, è incredibile.

L’attrice ricorda una recente visita che ha fatto a Renner assieme a Chris Evans:

Onestamente, ero maledettamente felice di vederlo. Non sapevo davvero se sarei riuscita a rivederlo. Quindi vederlo, vederlo in forma e mentalmente in ottimo stato… E una persona molto spirituale, in generale, e molto profonda. Lo si capisce anche dai suoi lavori. Emerge da essi. Ha una grande profondità, e sono stata davvero felice di vederlo così pieno di vita e luce, ed è anche esilarante. Abbiamo riso un sacco.

