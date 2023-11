La voce di Scarlett Johansson è stata riprodotta da un’IA, senza il suo consenso, per la pubblicità di una app chiamata Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar. L’attrice ha fatto causa all’azienda proprietaria dell’app.

La pubblicità utilizzava una clip dell’attrice mentre pronuncia la frase: “What’s up guys? It’s Scarlett and I want you to come with me…” che significa: “Come va ragazzi? Sono Scarlett e voglio che veniate con me…” L’intelligenza artificiale poi proseguiva imitando la voce di Johansson che diceva:

Non si limita agli avatar. Puoi anche creare immagini con testi e anche i tuoi video IA. Penso che non dovreste perdervela.

L’avvocato di Scarlett Johansson ha fatto sapere che la sua cliente non ha prestato il suo consenso per quella pubblicità né ha autorizzato all’utilizzo della clip.

La battaglia degli attori contro l’uso indiscriminato dell’intelligenza artificiale, tra le ragioni dello sciopero in corso, continua.

Ci trovate anche su TikTok!

FONTE: IndieWire

Classifiche consigliate