Durante un’intervista con Today, Scarlett Johansson ha commentato le voci secondo cui i Marvel Studios starebbero pensando a un ritorno di personaggi come Vedova Nera e Iron Man.

L’attrice ha scherzato sul fatto che sarebbe un “film di zombie” visto che il suo personaggio è deceduto, ma poi la conduttrice Savannah Guthrie ha cercato di indagare più a fondo:

Guthrie: Guarda, la Marvel trova sempre una strada. Puoi confermare o negare?

Johansson: Credo che forse… il mio personaggio ha trovato la sua fine, no? Non so come si faccia a tornare dopo una cosa simile.

Guthrie: È morta?

Johansson: Sì, è morta.

Guthrie: Voglio solo chiarire una cosa… non voglio obbligarti a dire nulla, ma non mi hai dato una risposta alla mia domanda sul fatto che possa tornare in vita.

Johansson: Sarebbe un miracolo. Un vero miracolo della Marvel. Ma insomma… chissà? Non lo so.