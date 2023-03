Scarlett Johansson nel film Netflix di Nancy Meyers, più di 100 milioni di budget

Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Michael Fassbender e Owen Wilson sono in trattative per diventare i protagonisti della commedia ad alto budget di Nancy Meyers, sceneggiatrice e regista di L’amore non va in vacanza, È complicato e Lo stagista inaspettato.

Fonti del sito sostengono che gli accordi non sarebbero stati ancora finalizzati a causa di indecisioni sul budget, che dovrebbe superare i 100 milioni di dollari. Il film è al momento intitolato Paris Paramount e dovrebbe ruotare attorno alla storia di un duo di registi un tempo innamorati che si ritrovano a dover lavorare insieme controvoglia.

Meyers dirigerà la pellicola su una sua stessa sceneggiatura, anche se non è ancora stato annunciato quando inizieranno le riprese.

Fonte: Deadline