Scarlett Johansson ha dato a Florence Pugh lo stesso consiglio ricevuto da Samuel L. Jackson

In una recente intervista con THR ha ovviamente parlato di, attesissimo cinecomic in arrivo nelle sale italiane il 7 luglio.

L’attrice ha parlato del consiglio dato a Florence Pugh, appena entrata nell’Universo Cinematografico Marvel:

Le dissi che questo lavoro è lungo. Era particolarmente frustrata perché non le veniva una cosa, ma si tratta di un lavoro così lungo che bisogna imparare a preservarsi fisicamente. E vendere qualcosa in modo efficace è molto più importante del trascorrere tutto il tuo tempo a cercare di essere un’atleta professionista (ride). Il reparto stunt è composto da atleti incredibili, ed è impossibile che si riesca a superare i loro 16 anni di attività di professionisti in 4 settimane. Le riprese durano tanto, sono stressanti in modi diversi e bisogna dirottare tutte le proprie energie verso qualcosa di valore maggiore.

Questo è il consiglio che Sam Jackson mi diede una volta e che a mia volta ho tramandato a Florence. (ride.) “Non ucciderti, ragazzina!” mi disse Sam, era qualcosa del genere. Accettai il suo consiglio.