In una recente intervista con PEOPLE, Scarlett Johansson ha raccontato di aver mostrato un bel po’ di film a sua figlia Rose Dorothy durante il periodo della pandemia.

A 6 anni da poco compiuti, Rose ha adorato guardare i due film di Mamma ho perso l’aereo, così l’attrice ha ben pensato di farle vedere quello che in America è arrivato come “Home Alone 3” e che in Italia è stato presentato come “Mamma, ho preso il morbillo“.

Una delle prime apparizioni di Johansson fu proprio quel film:

Volevo che mia figlia lo scoprisse da sola. Ma ovviamente non c’è riuscita, visto che avevo solamente 11 anni all’epoca. Così le chiesto: “Sai chi è quella?” e lei ha risposto: “Tu?“.

Rivedremo Scarlett Johansson in Black Widow, al cinema e su Disney+ con accesso VIP il 9 luglio.

