In una recente intervista con Vanity Fair è tornata a parlare della sua esperienza sul set die dell’impatto che ebbe il ruolo di Natasha Romanoff, alias di Vedova Nera, sulla sua vita.

Ecco le parole dell’attrice:

Fu un momento gigantesco perché avevo, non ricordo, 23 o 24 anni quando sono stata scelta per Iron Man 2. Non avevo mai messo piede in una palestra e avevo cinque settimane per prepararmi per queste scene enormi di combattimento. All’epoca, più di dieci anni fa, non avevamo ancora capito il modo più efficiente di girare certe sequenze tra ciò che poteva fare lo stuntman e ciò che l’attore avrebbe dovuto imparare. Perciò ho dovuto imparare tutte queste coreografie senza avere alcun tipo di esperienza. Essere scritturata in quel film ebbe un enorme impatto sulla mia vita.