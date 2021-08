Vi abbiamo già parlato a più riprese della causa legale dinei confronti della Disney per il lancio diin contemporanea al cinema e in streaming, giudicato dall’attrice come penalizzante per gli incassi (e i relativi bonus che le spettavano).

Oggi vi parliamo del sostegno di due personalità di spicco. La prima è Gale Anne Hurd, pioniera della produzione al femminile, che ha creato Terminator con l’ex marito James Cameron, ha prodotto alcuni dei film d’azione più importanti degli anni ‘90, ed è poi saltata nel mondo della produzione televisiva dando vita a The Walking Dead.

Hurd ha commentato la vicenda in un’intervista con Variety (dopo averne già parlato con Badtaste.it):

Perché è così sorprendente? Ho saputo che la Disney ha diffuso la notizia del suo compenso di 20 milioni di dollari, ma perché lo trovate così sorprendente? […] Nessuno mette in dubbio i compensi degli attori uomini, perciò credo che le donne vengano giudicate in modo diverso dagli uomini nell’industria dell’intrattenimento. Il progresso richiede tempo, non si cambia l’atteggiamento delle persone, i preconcetti e i pregiudizi nel giro di una notte.

Anche James Gunn ha alluso alla vicenda:

Non sono al passo con tutti i dettagli, ho incontrato Scarlett solo di sfuggita, ma credo sia una persona fantastica. E credo davvero che, insomma… mi fido di Scarlett.

