Scary Stories to Tell in the Dark

In una recente intervista a Collider i produttori Dan e Kevin Hageman hanno dato dei piccoli aggiornamenti su un sequel di Scary Stories to Tell in the Dark, horror arrivato nelle sale nel 2019.

Durante l’intervista non sono emersi dettagli certi e consolidati, ma Kevin ha rivelato:

Dico solo che stiamo discutendo su come mantenere in vita questo franchise. Stiamo combattendo una buona battaglia a tal proposito, in modo da sperare che qualcosa vedremo in futuro.

Nella saga di Scary Stories to Tell in the Dark, pubblicata tra il 1981 e il 1991 con le illustrazioni originali di Stephen Grammel, 29 storie di paura si materializzano in un mondo sospeso tra magia e terrore: i racconti più macabri di tutti i tempi prendono vita tra fiabe horror, vendette oscure, entità agghiaccianti e avvenimenti soprannaturali.

Affascinato fin da adolescente dai racconti di Alvin Schwartz, Guillermo del Toro, autore della sceneggiatura del film insieme a Patrick Melton e Marcus Dunstan (già sceneggiatori di quattro capitoli della saga di Saw – L’enigmista e attualmente impegnati nella stesura del prossimo reboot di Halloween), porta sul grande schermo i racconti dell’orrore più spaventosi di sempre.

Ecco la sinossi ufficiale:

Durante la notte di Halloween un gruppo di teenager è chiamato a risolvere il mistero che avvolge una serie di improvvise e macabre morti nella loro cittadina della Pennsylvania. Prodotto e scritto da Guillermo del Toro, il film è basato sui libri di Alvin Schwartz.

Completano il cast del film Zoe Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush, Michael Garza, Austin Zajur, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint e Natalie Ganzhorn.

