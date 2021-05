Dopo una lunga ricerca, come riporta Deadline , il giovanedel film biografico diretto prossimamente dal leggendario regista è stato finalmente trovato.

Si tratta dell’emergente Gabriel LaBelle, entrato in fase di negoziazioni per interpretare un giovane, aspirante regista che non si chiamerà Steven, ma Sammy. Nella pellicola apparirà il personaggio anche più giovane, tra i 6 e gli 8 anni, anche se non è stato ancora trovato il suo volto.

Steven Spielberg Taps Newcomer Gabriel LaBelle To Star In Untitled Film Loosely Based On Director’s Childhood https://t.co/X9AHIGyWJl — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 26, 2021

Steven Spielberg, dopo West Side Story, dirigerà il film in parte ispirato alla propria vita e ai suoi anni di crescita in Arizona a partire da questa estate.

Seth Rogen è stato scelto per interpretare lo zio preferito del regista da piccolo, con cui godeva di ottimi rapporti. Accanto a lui troveremo Michelle Williams nei panni della madre del regista, mentre Paul Dano è stato invece scelto per interpretare una figura ispirata al padre del regista.

Il titolo della pellicola potrebbe essere The Fablemans. Al momento non è chiaro se si tratta effettivamente del titolo, di un titolo provvisorio o del titolo di lavorazione.

Il progetto sarà scritto da Spielberg assieme a Tony Kushner, sceneggiatore con cui ha già condiviso esperienze come Munich e Lincoln.

Le riprese partiranno, se tutto andrà secondo i piani, a luglio, mentre il film uscirà nel 2022.

Cosa ne pensate? Il progetto diretto da Steven Spielberg vi incuriosisce? Ditecelo qui di seguito nei commenti!