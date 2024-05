Jeff Daniels è tornato a parlare delle riprese di Scemo & più scemo con Jim Carrey e nello specifico della scena del bagno.

L’attore, impegnato a promuovere Man in Full per Netflix, ha rivelato in un’intervista che temeva che quella scena avrebbe posto fine alla sua carriera. Nella sequenza, il suo personaggio Harry ha dei problemi intestinali e finisce in un bagno pubblico in cui non funziona lo sciacquone.

“Un conto è stato leggere la scena, un conto è stato arrivare sul set e girarla” ha raccontato all’ USA Today. “Ricordo di aver detto a Jim: ‘Questo è l’inizio o la fine della mia carriera‘”.

Carrey, dal canto suo, che Daniels ha definito impavido, lo tranquillizzò e gli disse: “Andrà alla grande. Devi solo metterci tutto te stesso”.

L’attore accettò il consiglio del collega: “Trascorsi praticamente un paio d’ore a fare ginnastica sul water. E poi quell’inquadratura ravvicinata in cui si vede tutta la mia faccia rossa… stavamo girando da così tanto tempo che ero quasi svenuto“.

Nonostante un po’ di dubbi da parte dei suoi agenti, la parte nel film fu un trampolino di lancio per Daniels, che lo portò a conoscere Clint Eastwood durante un torneo di golf:

Clint mi disse: “Ho visto Scemo & più scemo. Hai presente la scena del bagno? Mi è successa la stessa cosa”. Poi mi raccontò questa storia su quando era uscito con una donna su cui voleva fare veramente una bella impressione, ma i crostacei mangiati a pranzo gli avevano fatto male.

Alla fine, Daniels si è detto fiero del lavoro svolto e ha ammesso che probabilmente “la scena del bagno resterà nella storia. Continuerà a far rivedere anche tra 40 anni”.

Ecco la scena:

