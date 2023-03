Scemo & + scemo: Woody Harrelson svela il bizzarro motivo per cui non è entrato nel cast

Ospite del Late Night with Seth Meyers, Woody Harrelson ha rivelato di aver quasi preso parte a Scemo & + scemo, ma di aver perso la possibilità per un motivo decisamente particolare. Il regista Peter Farrelly gli aveva infatti proposto di entrare nel cast della commedia demenziale con protagonisti Jim Carrey e Jeff Daniels, ma l’attore non era sicuro di accettare e gli ha così proposto una sfida per prendere una decisione.

Ecco le sue parole:

Dissi: “Petey, ti dico una cosa. Sono un po’ combattuto, facciamo una partita a biliardo. E se vinco io, non lo farò. Se vinci tu, lo faccio io”. Così si arrivò alla palla otto e dovevo fare un folle colpo ad effetto nella buca che la maggior parte delle persone, persino Willie Mosconi, avrebbe avuto problemi. Io? Ho imbucato quella dannata palla!

Potete vedere l’intervista all’attore qui sotto:

I fratelli Farrelly e Woody Harrelson hanno comunque trovato un modo di lavorare insieme un paio di anni dopo alla commedia demenziale Kingpin, da noi uscita solo in VHS.

Nel film uscito nel 1994, Carrey e Daniels interpretato due amici disoccupati, Lloyd e Harry, che si trovano coinvolti in una avventura demenziale originata da una valigetta smarrita piena di dollari. A distanza di vent’anni, è arrivato un sequel, di cui trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Woody Harrelson in Scemo & + scemo? Lasciate un commento!

FONTE: Youtube