Tra le folli voci di corridoio che sono circolate nell’ultimo periodo ce n’è una legata a Jeff Loveness, sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Stando alle indiscrezioni in questione, lo sceneggiatore avrebbe usato un profilo falso su Twitter (the watched) per spifferare segreti sui Marvel Studios spacciandoli per scoop e difendendosi dalle critiche dei fan su Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Le voci sono durate poco visto che Loveness in persona ha smentito: “Nah, non sono io, non sono dietro nessun leak. Tutte sciocchezze“.

Nessun commento, invece, sulla notizia secondo cui avrebbe rinunciato al compito di scrivere Avengers: The Kang Dynasty.

Nah. That’s not me. Didn’t leak anything. All Bogus — Jeff Loveness (@JeffLoveness) May 22, 2023

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025, Avengers: Secret Wars il 1 maggio 2026.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti riservato qui di seguito!

Classifiche consigliate