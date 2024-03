Jack Black è più che pronto per il sequel di School of Rock, cult degli anni 2000, e in un’intervista con JOE si è lanciato in un improbabile ipotetico titolo, riconoscendo che però sarebbe difficile realizzarlo senza l’aiuto dello sceneggiatore originale, impegnato al momento con The White Lotus.

“Quanto vorrei che ci fosse una ipotetico School Of Rock 2: Electric Boogaloo” ha spiegato. “Io ci sono, sono pronto!“.

Ha poi aggiunto:

Il primo film l’ha scritto Mike White ed è veramente un genio, quindi dovremmo riavere lui a bordo del progetto, ma al momento mi sa che è davvero troppo occupato con la serie The White Lotus, una delle serie migliori che abbia mai visto in tv.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate