Maya Gilbert-Dunbar, che punta a diventare la nuova presidente di SAG-AFTRA, ha accusato direttamente Fran Drescher per il modo in cui sta guidando lo sciopero degli attori, oramai giunto a due mesi.

Stando a Gilbert-Dunbar, il sindacato deve “darsi una mossa” e riprendere le trattative con la Alliance of Motion Picture and Television Producers quanto prima.

“Incatenatevi il culo a quel caz*o di ingresso di Sherman Oaks e mostrate a tutti quanto fate sul serio” ha dichiarato. “La gente non può permettersi tutto questo, gli scioperi non devono durare mesi e mesi. Uno sciopero efficace deve essere veloce e deciso“.

Gilbert-Dunbar punta alla carica di presidente assieme a Peter Antico, che è in gara per quella di tesoriere.

“Non credo che Fran stia prendendo la strada giusta” ha spiegato. “Non puoi prendere decisioni quando sei emotivamente coinvolto, c’è bisogno di terzi neutrali, di un mediatore che dia un aiuto concreto“.

In una recente intervista, Drescher ha dichiarato che le compagnie “non vogliono tornare a trattare perché sperano di poter resistere più a lungo di noi“.

Intanto, come riporta Variety, la WGA e SAG-AFTRA hanno lanciato un appello al governo californiano per stanziare dei fondi che possano fornire aiuto ai protagonisti dello sciopero. In California al momento i lavoratori impegnati in scioperi non ricevono alcuna indennità di disoccupazione, ma il governo è al lavoro per far passare una legge per proteggere la categoria.

