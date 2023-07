Con un colpo di scena che non ha stupito veramente nessuno, il contratto in scadenza tra il sindacato degli attori SAG-AFTRA e l’associazione dei produttori AMPTP è stato prorogato fino al 12 luglio. Il motivo è presto detto: con il weekend lungo del 4 luglio alle porte e la necessità di assicurarsi che gli attori di alcuni grandi blockbuster potessero promuovere l’uscita dei film, era impensabile che potesse scattare realmente uno sciopero degli attori il 1 luglio. Nessuno, ovviamente, vedeva sensato andare a fare dei picchetti davanti agli studios vuoti in pieno weekend del 4 luglio. E lo slittamento darà quasi due settimane di tempo aggiuntive alle parti per continuare nelle complesse trattative. Un accordo, o uno sciopero, potrebbe arrivare in qualsiasi momento, anche prima della deadline.

Non è la prima volta che i contratti vengono estesi, soprattutto se le trattative vengono viste come proficue da entrambe le parti, cosa che dovrebbe rassicurare tutti: era già accaduto nel 2014 e nel 2017.

Nel frattempo più di 1700 attori hanno firmato la lettera nei confronti della leadership del sindacato, mostrandosi disposti a incrociare le braccia e chiedendo ai responsabili delle trattative di non scendere a compromessi, anche alla luce dell’attuale sciopero degli sceneggiatori in corso ormai da due mesi. La lettera è stata firmata anche dalla presidente del sindacato, Fran Drescher.

Fonte: Deadline

