Lo sciopero degli attori si avvicina ai 100 giorni di durata. E se gli studios, interrompendo bruscamente le trattative con la SAG-AFTRA e condividendo nel dettaglio la loro ultima offerta, puntavano a dividere il sindacato, non sembra che finora ci siano riusciti.

Martedì attori del calibro di George Clooney, Tyler Perry ed Emma Stone hanno incontrato su Zoom i leader sindacali Fran Drescher e Duncan Crabtree-Ireland per cercare una soluzione che portasse alla fine dello sciopero e, nel contempo, arricchisse le casse del sindacato a favore dei membri “meno fortunati” tra gli oltre 160 mila iscritti. E così giovedì questo gruppo di stelle ha proposto di rimuovere il limite di un milione di dollari sulle quote associative (permettendo così ai membri più ricchi di versare di più), oltre a una formula rivista per i residui progettata per pagare prima i membri con i guadagni più bassi.

Deadline ha parlato personalmente con Clooney, che ha spiegato: “Molti tra quelli che guadagnano di più vogliono far parte della soluzione. Abbiamo offerto di rimuovere il limite sulle quote associative, che porterebbe più di 50 milioni di dollari aggiuntivi all’anno al sindacato. Riteniamo sia giusto che noi paghiamo di più. Stiamo anche suggerendo una struttura residuale dal basso verso l’alto, il che significa che chi sta in cima al foglio di chiamata sarebbe l’ultimo a raccogliere i bonus residuali, non la prima. Ovviamente le trattative sono in corso, ma volevamo dimostrare che siamo insieme in tutto questo e che cerchiamo modi per aiutare a colmare il divario sui compensi degli attori.”

La proposta non è stata però accolta dal team negoziale, che ha elogiato il “la generosità dei membri di maggior successo”, ma ha aggiunto: “Non è in alcun modo correlato e non avrebbe alcuna incidenza su questo contratto o anche solo come argomento di contrattazione collettiva, perché sarebbe una violazione della legge federale sul lavoro. Per esempio, le pensioni e i piani di assistenza sanitaria possono essere finanziati unicamente da contributi dei datori di lavoro e non dai fondi del sindacato”.

In particolare, Crabtree-Ireland ha sottolineato che “È assolutamente normale che i membri condividano suggerimenti con noi. Molti altri membri hanno condiviso suggerimenti con noi durante l’intero processo di negoziazione. Lo prendo per quello che è, ovvero idee provenienti dai nostri membri che vengono poi prese in considerazione dalla nostra leadership e messe in gioco o meno”.

E in occasione dell’imminente centesimo giorno di sciopero, il sindacato ha ribadito la sua unità e le richieste su cui sarà irremovibile, tra cui quella di una percentuale sui ricavi da ciascun abbonamento alle piattaforme streaming:

L’AMPTP continua a tentare di seminare divisione tra di noi, falsificando le nostre proposte e cercando di manipolare il sentimento pubblico. Eppure, anche quando se ne sono andati dal tavolo delle trattative, siamo rimasti tutti fermi, rifiutando di essere influenzati da qualcosa di meno di ciò che meritiamo giustamente. […] Non stiamo chiedendo troppo. Come partner di contrattazione fedeli, e comprendendo le loro preoccupazioni relative alla nostra proposta di condivisione del 2% dei ricavi per abbonamento, abbiamo fatto un ritocco calcolato della proposta. Dopo diverse sessioni apparentemente costruttive, abbiamo deviato dal piano che abbiamo sviluppato con attenzione e responsabilità nell’ultimo anno e abbiamo ridotto la nostra richiesta all’1%. Abbiamo fatto ciò, ristrutturando la nostra proposta, adattandola per rispondere le loro preoccupazioni. Hanno risposto andandosene e chiamandoci avidi. Il nostro modello di condivisione dei ricavi/abbonamenti è solo una parte del nostro pacchetto di proposte complessivo. L’AMPTP continua a rifiutare di contrattare molte delle nostre proposte assolutamente vitali, inclusi i salari minimi.

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti

