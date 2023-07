Lo sciopero degli attori che verrà indetto questa sera a Hollywood non avrà un impatto limitato alle produzioni cinematografiche e televisive. Già vi abbiamo raccontato come in questi giorni si siano svolti la maggior parte dei junket dei film in uscita nelle prossime settimane, e la première londinese di Oppenheimer che si svolgerà stasera (anticipata di un’ora proprio in vista dell’annuncio dello sciopero) sarà verosimilmente l’ultima.

Ma gli attori svolgono attività promozionali anche durante eventi come il San Diego Comic-Con, che per primo subirà l’impatto dello sciopero tra una settimana, e i grandi festival cinematografici. Ecco quindi che in questo momento, a dieci giorni dall’annuncio della lineup del Festival di Venezia, non sono pochi i grattacapi per Alberto Barbera.

Variety cita diverse fonti interne all’industria che affermano come le regole del sindacato SAG-AFTRA impediscano ai propri membri di partecipare a eventi come i red carpet e le interviste di un grande festival internazionale, e quindi nel caso lo sciopero duri più di qualche settimana (cosa assai probabile) quest’anno potremmo vedere pochissime star al Lido.

Il Festival di Venezia rappresenta un trampolino di lancio per i film che intendono concorrere agli Oscar: è una vera e propria vetrina per gli studios, e tra l’altro al contrario di Cannes vede anche la partecipazione in concorso dei film di Netflix.

Tra i vari scenari, quindi, c’è lo slittamento di numerosi film il cui lancio era previsto a Venezia, oppure la loro presentazione… senza il sostegno dei loro attori (e sceneggiatori), col rischio che a quel punto i registi utilizzino una vetrina come quella del festival per esprimere la loro solidarietà ai colleghi. Quello che sembra sempre più certo è che il programma che verrà annunciato tra qualche giorno durante la conferenza stampa ufficiale potrà subire variazioni.

Per il momento, l’unica dichiarazione della Biennale è la seguente:

Speriamo che, nell’interesse dell’intera industria dell’audiovisivo, le parti raggiungano un accordo molto rapidamente.

Attualmente l’unico film annunciato è quello d’apertura fuori concorso, e cioè Challengers di Luca Guadagnino, con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist. Tutti attori iscritti al sindacato SAG-AFTRA.

La conferenza di Venezia si terrà il 25 luglio, nel frattempo vi invitiamo a seguire le ultime notizie nella nostra sezione.

