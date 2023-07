Mancano poche ore allo scadere del contratto tra il sindacato degli attori (SAG-AFTRA) e l’associazione dei produttori di Hollywood (AMPTP), prorogato alcuni giorni fa fino al 12 luglio per offrire altri giorni lavorativi ai team per trattare. E mentre ancora non si sa se tali trattative riusciranno a scongiurare lo sciopero, il sindacato ha organizzato una riunione con i pubblicisti per informarli di tutto ciò che gli attori non potranno fare durante un’eventuale serrata.

Non si tratta infatti semplicemente di incrociare le braccia e non partecipare alle riprese di film e serie tv in tutto il mondo. Sarà infatti vietata la promozione del proprio lavoro, incluse premiere cinematografiche, junket televisivi, interviste, post promozionali sui social ed eventi con i fan come il San Diego Comic-Con. Ecco spiegato il motivo per cui, nonostante manchino ancora dieci giorni all’uscita di Barbie e Oppenheimer, il cast di entrambi i film abbia già realizzato tutte le interviste. E, a dieci giorni dalla kermesse californiana, ancora non sappiamo chi parteciperà ai (invero pochi) panel cinematografici e televisivi del Comic-Con.

Poche le eccezioni ammesse: sarà uno sciopero molto duro, se ci sarà.

In tutto questo, non contribuisce a smorzare le tensioni la polemicha che ha travolto Fran Drescher, presidente del sindacato SAG-AFTRA, che nel weekend è stata fotografata in Italia durante l’evento di Dolce & Gabbana al fianco di Kim Kardashian. Quest’ultima era stata molto criticata per aver ignorato i picchetti del sindacato degli sceneggiatori (in sciopero da oltre due mesi) mentre si recava sul set di American Horror Story, una delle pochissime produzioni ancora in corso.

Drescher ha precisato subito di essere brand ambassador di Dolce & Gabbana e di non potersi sottrarre a questi impegni, ben noti al comitato coinvolto nelle trattative. “È coinvolta nelle trattative ogni giorno, che sia dal vivo o in video conferenza,” ha sottolineato il suo portavoce, “gestendo una scaletta di impegni in tre fusi orari, che include la cura dei suoi genitori in Florida. Tornerà negli Stati Uniti e sarà a Los Angeles entro domani, dove continuerà a seguire le trattative”.

Le reazioni di numerosi membri del sindacato degli attori (e degli sceneggiatori) non sono state comunque molto pacate…

Fran Drescher in italy last night with Kim k pic.twitter.com/VFPQKW3iRg — Anousha (@anoushasakoui) July 10, 2023

When your sweet six-figure residuals from a 90’s sitcom allow you to jetset off to Italy in the middle of a critical labor negotiation that doesn’t afford your fellow union members the same financial advantages, that’s amore. https://t.co/UXdVdzZ9Oh — Gennefer Gross (@Gennefer) July 10, 2023

some real let them eat cake vibes for the SAG-AFTRA members who were marching alongside us WGA members just this morning https://t.co/UiPL6IiZTD — Taffy Brodesser-Akner (@taffyakner) July 10, 2023

iconic thing to do as a union president on the eve of a potential strike is hobnob across the pond with an unscripted televison mogul who recently crossed a picket line to work on a production run by a scab who threatened to sue another member of his sister union https://t.co/FaZxFGKCDp — the ben keeps the flores (@limitlessjest) July 10, 2023

Negotiating our possible strike from Italy seems like a strange strategy @frandrescher @sagaftra pic.twitter.com/XNmi7DlWCJ — Lenny Jacobson (@Lennyjacobson) July 10, 2023

Look — I’m not saying one can’t have a personal life. And I’m not saying one can’t take a vacation. But we are in the middle of the most crucial negotiation in decades and our WGA siblings are on day 70 of fighting for their lives. The optics here are *truly* awful. Do better. https://t.co/5ZHnwgQqYJ — Briana Cap (@BrianaCap) July 10, 2023

Fonte: TheWrap

Classifiche consigliate