In occasione di un’ospitata al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, Scott Caan ha ricordato Paul Walker raccontando un aneddoto sul collega di Trappola in fondo al mare.

“Era un tipo davvero, davvero tosto. Paul Walker non era un tipo da trovarsi contro” ha raccontato. “Era così bello e potevi pensare che fosse delicato, ma era il primo a saltare fuori da una macchina se c’era un litigio. Era il primo a proteggere una donna se qualcuno la trattava male“.

Ha poi aggiunto: “Mi dissero che una volta a un bar c’era un tizio che stava spingendo la sua ragazza, era un grosso bodybuilder che gli disse: ‘Devi dire qualcosa, bel faccino?’ e Paul lo mise fuori gioco spaccandogli il braccio. Era un tipo veramente tosto“.

Cosa ne pensate delle parole di Scott Caan su Paul Walker? Ditecelo nei commenti!

