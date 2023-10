Durante un’intervista con Comicbook, Scott Derrickson ha parlato della condizione necessaria affinché torni a dirigere un film di supereroi dopo Doctor Strange.

Il regista ha spiegato che è necessaria un’evoluzione per il mondo dei cinecomic, come potete leggere a seguire:

Non ho realizzato Doctor Strange perché era un film o perché era un film di supereroi. L’ho girato perché era proprio tratto dai fumetti di Dottor Strange che amavo e per cui provavo forti emozioni. E poi credevo di essere la persona giusta per adattarlo.

Tornerei assolutamente nel mondo dei supereroi, ma a patto che sia un’evoluzione del genere. Credo che ci troviamo in un momento in cui il pubblico, me compreso, ha bisogno di vedere qualcosa di nuovo. […] Credo che far evolvere il genere sia il modo per tornare a coinvolgere il pubblico. Sarebbe una grossa condizione necessaria per tornare a lavorare in quel mondo guidato dalle proprietà intellettuali.