Nel 2012 pareva che Il Metodo di respirazione, l’ultimo racconto di Stephen King contenuto nell’antologia intitolata Stagioni diverse, fosse destinato a diventare un film diretto da Scott Derrickson e prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum.

Negli anni a seguire, Scott Derrickson avrebbe poi ottenuto un notevole successo con l’adattamento di una storia di King figlio, The Black Phone, ma del Metodo di respirazione non si è saputo più nulla. E, a quanto pare, non ne sa nulla neanche il filmmaker che spiega a CinemaBlend:

Non so dove siano finiti i diritti riguardo a questo adattamento. Non so nemmeno se è in sviluppo ora. Avevo un copione sviluppato con Scott Teems, che ha lavorato sui film di Halloween e credo su uno dei film di Insidious. E aveva fatto un ottimo lavoro, mi è piaciuto davvero quel copione, era molto fantasioso era un’adattamento davvero forte. Alla fine non è andato da nessuna parte. Non sono più coinvolto, quindi non ho idea di cosa ne sia stato.

Come vi spiegavamo più sù, il racconto in questione è proposto nella raccolta Stagioni Diverse. Gli altri racconti presenti nel libro, L’eterna primavera della speranza – Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, L’estate della corruzione – Un ragazzo sveglio, L’autunno dell’innocenza – Il corpo sono già arrivati in sala con risultati decisamente apprezzabili. I lungometraggi tratti sono, rispettivamente, Le Ali della Libertà di Frank Darabont, L’Allievo di Bryan Singer e Stand By Me – Ricordo di un’estate di Rob Reiner.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Cinema Blend

Classifiche consigliate