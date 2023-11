Il capo di Netflix Film Scott Stuber ha parlato con Collider di The Gray Man, il film dei fratelli Russo con protagonisti Ryan Gosling, Chris Evans, e Ana de Armas.

Nel coro della discussione Stuber ha parlato degli errori commessi con il film in questione in vista della realizzazione del sequel:

Ryan Gosling è incredibile, […] la possibilità di averlo in un franchise simile è enorme, perciò dobbiamo rallentare e assicurarci di capire cos’è che può rendere fantastico il suo personaggio approfondendo la sua storia. [Joe e Anthony Russo] hanno realizzato il film di maggiore successo di tutti i tempi, una cosa che hanno avuto l’ambizione di fare anche per lo streaming. Probabilmente abbiamo inserito troppa azione in quel film, c’erano troppe scene d’azione, avremmo dovuto concentrarci sui personaggi.