In Scream 6, nuovo capitolo del franchise horror ora nelle sale (LEGGI LA RECENSIONE) lo storico personaggio di Gale Weathers (Courteney Cox) riceve per la prima volta una chiamata da Ghostface. In un’intervista con AV Club, Tyler Gillett, co-regista del film insieme a Matt Bettinelli-Olpin, ha rivelato se Roger L. Jackson, voce dell’iconico killer, fosse davvero al telefono con Cox durate le riprese della scena. Ecco le sue parole:

Facciamo sempre in modo che possa parlare al [telefono di scena], sulla rete fissa. Quindi la produzione crea un account wireless che permette di realizzare tutto questo, in modo da poterlo rendere il più reale possibile il giorno stesso. È una cosa che ci piace molto ed è così che è successo negli altri film. Pensiamo che ci sia qualcosa di veramente bello e prezioso in questa parte del processo: questi personaggi leggendari e iconici possono avere un’esperienza reale con Ghostface come si può avere sul set. Ci piace e pensiamo che valga la pena salvaguardarlo. Roger è sempre pronto a chiamare. Anche se c’è una notevole differenza di fuso orario, o non si trova sulla stessa costa, è sempre stato disponibile a partecipare in questo modo.

Scream 6 è al cinema dal 9 marzo. Nel cast ci sono Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby). Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

FONTE: AV Club

