In un’intervista con Gizmodo, Avery Plewes, costumista di Scream 6 (LEGGI LA RECENSIONE) ha svelato un duplice easter egg legato a Samara Weaving, che compare all’inizio del film. L’attrice indossa infatti un abito, in apparenza bianco, che richiama sia il personaggio interpretato dall’attrice in Finché morte non ci separi, precedente lavoro anche di Plewes, ma anche un altro presente nel primo capitolo del franchise. Ecco le sue parole:

In realtà [l’abito] è più giallo-verde. Sì, potrebbe sembrare [bianco] quando è ripreso, ma in realtà era una specie di riferimento ibrido a Tatum Riley [ personaggio del primo Scream, interpretato da Rose McGowan]. È un colore molto simile a quello del suo maglione dolcevita e poi anche una specie di riferimento alle Converse gialle di Samara in Finché morte non ci separi.

Successivamente, Plewes rivela che la sfida principale del suo lavoro è stata la scena ambientata nella metro il giorno di Halloween, con molte persone in costume. Ecco le sue parole:

È stata un’impresa davvero enorme e ho iniziato a lavorarci la seconda settimana di preparazione. Non l’abbiamo girata fino a metà o verso la fine del programma delle riprese, ma sapevo che c’era l’opportunità di creare un momento davvero cinematografico. Ho lavorato duramente per creare questo momento davvero emozionante e accattivante. Sembra il momento culminante del film, perché dopo la metropolitana, [è] il momento della storia cui si è in attesa che accada qualcosa. Ho pensato che creare visivamente questo enorme livello di suspense sulla metropolitana avrebbe aiutato davvero a guidare il pubblico verso l’atto successivo.

La ricerca dei costumi è stata sicuramente una sfida. La sfida più grande è stata quella di fare in modo che i costumi di Halloween sembrassero costumi di Halloween, perché di solito, come costumisti, vogliamo che tutto sia davvero immacolato, bello e il più possibile simile all’originale che si sta duplicando. Ma per quanto riguarda i costumi di Halloween che le persone normali indossano, spesso è come se dicessero: “Oh, ho solo questo paio di scarpe Nike nell’armadio” e “Ho questa vecchia camicia di jeans“. In un certo senso, per me e la mia squadra è stato come “reinventare la ruota” di progettazione dei costumi. Per tutti noi è stata una sfida. Era come se dovessimo metterci degli occhiali nuovi o qualcosa del genere per eseguirlo. Ma è stato molto divertente. Si trattava di un mix, con un sacco di oggetti di seconda mano. Fun World (che ha i diritti della maschera di Ghostface) ci ha mandato una tonnellata di costumi e noi abbiamo comprato nei negozi di Halloween. Poi abbiamo ordinato online alcune cose specifiche. Ci siamo comportati come una persona normale che si procura un costume di Halloween: un po’ da casa, un po’ ordinato online e un po’ da un negozio di Halloween.