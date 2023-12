In occasione di un’intervista con Screenrant, Dermot Mulroney ha parlato di Scream 6 e ha ammesso di esser stato richiamato dalla Paramount per un’intervista troppo spoilerosa.

L’attore aveva infatti svelato, prima del tempo, di essere il padre di una delle vittime, ma ha sottolineato che di fatto si trattava di una “falsa pista” visto quello che accade nel film:

Mi avete intervistato dopo le riprese di Scream e prima dell’uscita del film, perciò conoscevo la storia e l’ho dato a vedere nell’intervista. È stato durante le interviste per Fuga nella notte che mi sono lasciato sfuggire quella che si è poi svelata una falsa pista menzionando un rapporto familiare che non era stato ancora svelato, e la Paramount mi ha fatto una bella ramanzina [ride].

Adesso posso parlarne, con “ramanzina” intendo che mi hanno inviato un’email con una decina di persone in copia con una frase in grassetto nell’oggetto che diceva tipo: “TIENI LA BOCCA CHIUSA!”. Ma ora sappiamo che quella cosa era una falsa pista, perciò se avete visto il film, saprete sicuramente che quello che ho detto non era vero.