Scream 6: Jenna Ortega parla dell’evoluzione del suo personaggio

Jenna Ortega, attualmente in streaming su Netflix con Mercoledì (GUARDA LA NOSTRA INTERVISTA CON TIM BURTON), serie che ha stabilito un nuovo record sulla piattaforma, si appresta a tornare in scena anche nella saga di Scream nel sesto film in arrivo il prossimo anno.

Ospite del podcast di Deadline, Jenna Ortega ha potuto parlare dell’evoluzione della sua Tara Carpenter in Scream 6 dopo che, nel quinto capitolo, l’abbiamo vista principalmente intenta a urlare e piangere sul pavimento.

È stato grandioso per me perché nel quinto capitolo ho girato solo insieme a Ghostface ed ero principalmente intenta a urlare e piangere sul pavimento mentre nel secondo ho più interazioni col resto del cast e questa cosa le conferisce più personalità, per me è stato divertente.

Nel cast di Scream 6 troveremo Jenna Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett sono tornati alla regia. L’uscita è prevista per il 31 marzo 2023.

Trovate tutte le in formazioni sul film nella nostra scheda!

