Purtroppo non sarò nel prossimo film di Scream. Come donna, ho sempre dovuto lavorare estremamente duramente nella mia carriera per dimostrare il mio valore, specialmente quando si parla del franchise di Scream. Ho trovato l’offerta che mi è stata presentata non adeguata al valore che ho portato nel franchise. È stata una decisione molto difficile da prendere. A tutti i fan di Scream: vi voglio bene. Siete sempre stati un grandissimo sostegno per me. Sarò sempre grata a voi e a cosa questo franchise mi ha dato negli ultimi 25 anni.

non tornerà in. L’attrice lo ha rivelato con un comunicato all’ Hollywood Reporter , spiegando di aver ricevuto un’offerta economica giudicata non adeguata:

Campbell ha fatto parte del franchise creato da Kevin Williamson e Wes Craven fin dall’inizio, al fianco di Courteney Cox e David Arquette.

Intanto, Jenna Ortega ha parlato del nuovo capitolo del franchise in un’intervista su Entertainment Tonight:

Ghostface diventerà molto più inquietante. Ho appena letto una parte della sceneggiatura… diventa sempre più sanguinario e violento. Penso che sarà la versione più aggressiva e violenta di Ghostface che abbiate mai visto. Penso sarà divertente da girare!

Il sesto film, annunciato dopo il successo del quinto qualche mese fa, è prodotto da Paramount Pictures e Spyglass. La sceneggiatura è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett torneranno alla regia. Le riprese inizieranno in estate, l’uscita è prevista per il 31 marzo 2023.

Nel cast torneranno Ortega, Melissa Barrera, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).