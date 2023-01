Scream 6, quanto tempo è passato dagli eventi del quinto episodio? La risposta del co-regista

Il prossimo 9 marzo, Scream 6 arriverà nei cinema, a un anno e due mesi di distanza dal quinto capitolo che, nel 2022, è riuscito ad imporsi al box-office incassando globalmente ben 140 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 24.

GUARDA – Il trailer italiano

Il co-regista della pellicola 6, Matt Bettinelli-Olpin, ha svelato quanto tempo è trascorso fra le due storie durante un’intervista concessa al magazine NME. Non molto, a quanto pare.

Scream 6 è ambientato poco dopo gli eventi del quinto e segue come i personaggi della storia affrontano gli effetti del massacro avvenuto a Woodsboro. Che li segue, sostanzialmente, fino a New York. Poi entra in scena anche Ghostface ed è a quel punto che tutto inizia ad andare male.

Il nuovo capitolo della popolare saga horror segue i sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface, le sorelle Samantha e Tara Carpenter (Melissa Barrera di Sognando a “New York – In the Heights” e la Jenna Ortega della serie tv “Mercoledì”) e i gemelli Chad e Mindy Meeks, che si lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano un nuovo capitolo della loro vita a New York, solo per ritrovarsi nuovamente tormentati da una serie di omicidi perpetrati da un nuovo killer che indossa la maschera di Ghostface.

Nel cast troviamo Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett sono tornati alla regia. L’uscita è prevista per il 9 marzo 2023.

Trovate tutte le in formazioni sul film nella nostra scheda!

FONTE: NME