Con Scream 6 finalmente in produzione, è ora di celebrare un record per uno dei volti più iconici della saga di film horror.

Come riportato da Slashfilm, Courteney Cox può celebrare un record di tutto rispetto grazie alla sua partecipazione al film. Con Neve Campbell per il momento fuori gioco visto che non tornerà nel sesto film a causa di una disputa sul compenso, l’attrice di Friends può vantare il record del maggior numero di apparizioni consecutive in una saga horror.

Sono ben sei le volte che l’attrice ha interpretato Gale Weathers, e questo la pone al di sopra di Jamie Lee Curtis che ha interpretato Laurie Strode nei film di Halloween “solamente” cinque volte e neanche in film consecutivi.

Cox è così la prima donna a ottenere questo primato ponendosi a fianco di attori come Christopher Lee (Dracula), Robert Englund (Freddy Krueger), Warwick Davis (The Leprechaun), Doug Bradley (Pinhead), Brad Dourif (Chucky) e Tobin Bell (Jigsaw). Se sarà confermato per il sesto film, anche Roger L. Jackson nei panni di Ghostface risponderà all’appello.

Il record non tiene conto delle partecipazioni di Milla Jovovich ai film di Resident Evil vista la deriva azione/supereroistica degli ultimi capitoli che hanno mantenuto solamente alcuni tratti horror.