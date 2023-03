Scream 6: i registi commentano la scena d’apertura

Dopo l’uscita di Scream 6 al cinema, i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno parlato con EW della scena d’apertura del film spiegando di aver voluto sovvertire un po’ le aspettative.

“C’è uno standard da rispettare con questi film per la scena d’apertura, che è un po’ come un cortometraggio autonomo che deve raggiungere un fine molto specifico e stabilire il tono per il resto del film” ha commentato Gillet. “E poi deve pareggiare con quanto già fatto in passato da questa saga, quindi per noi questo prologo è stato il più sorprendente e sconvolgente“.

Ha poi aggiunto:

Abbiamo voluto prenderci dei rischi e ci siamo detti che se il pubblico lo avesse apprezzato, avrebbe apprezzato anche il resto del film.

