Scream 6: i retroscena della fotografia del film, più “realistica” rispetto ai precedenti capitoli

In un’intervista con CB, Brett Jutkiewicz, direttore della fotografia di Scream 6 (LEGGI LA RECENSIONE) ha raccontato alcuni aneddoti sul suo lavoro per il film. In particolare, il nuovo capitolo del franchise horror ha un look più “realistico” rispetto ai precedenti.

Ecco da cosa nasce questa scelta:

Per me è iniziato tutto con la nuova location, con l’entusiasmo per New York. Così ho iniziato a pensare a come abbracciare le particolarità di New York e le sue sensazioni, ma anche a come esaltare l’esperienza di questa nuova ambientazione e di questo Ghostface più aggressivo.

Per ottenere questo effetto, Jutkiewicz ha così proposto ai registi, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, un netto cambiamento nella tecnologia da usare per le riprese:

La combinazione di queste due cose che ho proposto ai registi all’inizio della preparazione è stata quella di cambiare le lenti rispetto al film precedente. Tutti e cinque i precedenti film di Scream sono stati girati con lenti anamorfiche, mentre questo film è stato il primo ad essere girato con lenti sferiche. Le lenti anamorfiche hanno un particolare tipo di morbidezza e consistenza che la gente considera quasi da pellicola, e hanno questa qualità di rendere l’immagine in modo molto materico. Ma le lenti sferiche sono un po’ più pulite, un po’ più fedeli a come l’occhio vede il mondo.

Scream 6 è al cinema dal 9 marzo. Nel cast ci sono Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby). Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

