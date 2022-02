LEGGI – La recensione di Scream 5

Pensavate che il quinto film della saga difosse l’ultimo? Ebbene, Spyglass (che ha ereditato il franchise dalla Weinstein Company) e la Paramount hanno dato oggi il via libera al nuovo sequel della saga.

Squadra che vince non si cambia: il sesto episodio verrà diretto sempre da Radio Silence, il collettivo composto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, mentre James Vanderbilt e Guy Busick torneranno alla sceneggiatura. Le riprese inizieranno prestissimo: già quest’estate.

“Siamo davvero grati ai fan in tutto il mondo che hanno accolto con così tanto entusiasmo il nostro film,” hanno commentato i produttori di Spyglass e Paramount. “Non vediamo che il pubblico veda cosa Radio Silence, gli sceneggiatori e la casa di produzione Project X hanno in serbo per la famiglia di Woodsboro”. Kevin Williamson, creatore del franchise un quarto di secolo fa, tornerà alla produzione esecutiva come consulente.

Scream 5 ha avuto un grande successo di pubblico e di critica in un periodo particolarmente delicato per i cinema in tutto il mondo, incassando ben 62 milioni di dollari negli Stati Uniti e 106 in tutto il mondo (and counting).

Il cast del sesto film non è stato ancora annunciato, ma sappiamo che non tutti i personaggi del quinto film sono sopravvissuti…

Trovate tutte le informazioni su Scream 5 nella nostra scheda.

