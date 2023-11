Dopo il licenziamento di Melissa Barrera e l’addio di Jenna Ortega, cosa ne sarà di Scream 7? Variety fa il punto della situazione. Secondo quando riportato, anche prima del licenziamento dell’interprete di Sam Carpenter, i piani per il prossimo film della saga erano in fase di rielaborazione. L’uscita di scena della Ortega (a quanto si dice già discussa prima dell’inizio dello sciopero degli attori) aveva imposto al team creativo di apportare alcune modifiche. I realizzatori avevano inizialmente sperato di convincere l’attrice ad apparire almeno in un cameo, scenario che invece al momento sembra irrealizzabile. Un’altra fonte che ha familiarità con il franchise ha smentito questa notizia, affermando che Ortega non è mai stata coinvolta nello sviluppo del nuovo film.

Gli sceneggiatori James Vanderbilt e Guy Busick stanno dunque ora lavorando a una nuova bozza, con la necessità di trovare nuovi protagonisti. L’obiettivo, a quanto pare, è quello di riportare al centro della storia personaggi apparsi nei precedenti capitoli. Tra questi, Neve Campbell e Courteney Cox, le star originali, interpreti rispettivamente di Sidney Prescott e Gale Weathers. La prima, come è noto, aveva deciso di non apparire nel sesto capitolo, avendo ricevuto un’offerta economica giudicata congrua (qui i dettagli). La seconda è stata invece presente finora in tutti i film della serie. Un’altra possibilità potrebbe essere il ritorno di Patrick Dempsey, che in Scream 3 ha vestito i panni del detective Mark Kincaid.

Nel cast di Scream 7 rimangono al momento Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding (Mindy e Chad Meeks-Martin). Alla regia Christopher Landon. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate