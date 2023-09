Dopo il notevole successo commerciale ottenuto dagli ultimi due capitoli, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, membri del team di filmmaker noto come Radio Silence, hanno passato il testimone a Christopher Landon che dirigerà Scream 7 per la SpyGlass e la Paramount.

Il regista di Auguri per la tua morte e Freaky ha partecipato al Jess Cagle Show una manciata di giorni fa e, in quell’occasione, ha spiegato che per lui l’essere stato ingaggiato per la regia di Scream 7 è stata una vera e propria sorpresa:

È stato inaspettato per me. Da quello che ho capito, c’erano delle conversazioni in corso da un po’ di tempo. Ma penso che sia stata semplicemente un’opportunità scaturita fuori dal fatto che gli altri registi che hanno fatto gli ultimi due film, Tyler e Matt, volevano fare qualcosa di diverso. Erano pronti a fare qualcos’altro. È stato a quel punto che hanno dovuto trovare qualcuno di nuovo. Conosco Kevin Williamson, che ha scritto il film originale, da molto, molto tempo ed è un amico. Penso che abbia buttato lì il mio nome durante un qualche meeting e tutti hanno convenuto sul fatto che “Sì, ha senso. Sembra avere senso”. Ero semplicemente entusiasta di aver ricevuto quella chiamata perché era destino, sembrava una cosa che doveva accadere.

A supporto di questa lettura, Christopher Landon cita un aneddoto che ha a che fare col primo Scream e i giorni in cui aveva cominciato a muovere i suoi primi passi nell’industria del cinema:

Quando ero uno stagista universitario, il mio primo stage è stato presso una casa di produzione. Sapevano che ero un fanatico dell’horror, un grande nerd dell’horror. Un giorno arriva questa spec script e me l’hanno fatta leggere per primo dicendomi “È uno script horror, dovresti leggerlo, sai? Dimmi se è valido”. E così già dopo le prime 15 pagine ero del tutto impazzito e sono corso nell’ufficio del mio capo a dirgli “Questa sceneggiatura è incredibile, dovete comprarla”. E così tutti hanno iniziato a leggerlo ed era Scream, che all’epoca si chiamava Scary Movie. L’hanno comprato e l’hanno realizzato. Quindi adesso vivo questo strano momento di chiusura del cerchio in cui mi ritrovo a dirigere il prossimo dopo essere stato, in una maniera così strana, la prima persona a leggerla.

Scream 7 non ha ancora uno sceneggiatore collegato, ma non è improbabile che lo stesso Christopher Landon possa finire per mettere mano alla storia: ha difatti scritto – da solo o in collaborazione con altri – tutti i film che ha diretto.

Gli ultimi due Scream hanno incassato, rispettivamente, 138 e 168 milioni di dollari.

