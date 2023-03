Dopo essere apparso in Scream 2, a Joshua Jackson non dispiacerebbe tornare in un ipotetico settimo capitolo di Scream.

Durante un’intervista con CinePOP, l’attore ha spiegato che vorrebbe fare come fatto da alcuni suoi colleghi:

Nessuno mi ha chiamato per il sesto, ma sarei disposto a tornare nel settimo, perché trovo davvero impressionante che quello che stanno facendo per essere autoreferenziali e freschi allo stesso tempo. Perciò sì, sarei felice di tornare in Scream 7.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto il nuovo capitolo del franchise? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

Vi ricordiamo che, se lo volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Classifiche consigliate