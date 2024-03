La produzione di Scream 7, in seguito al licenziamento di Melissa Barrera e il successivo fuggi fuggi di Jenna Ortega e Christopher Landon, è nel caos. E in questo disastro si inserisce un vecchio personaggio del franchise: Stu Macher interpretato da Matthew Lillard.

Una teoria dei fan suggerisce infatti che Stu Macher in realtà non sia morto per la ferita ricevuta nel primo film del 1996. Parlando con Fear HQ Lillard dice di non essere stato contattato da nessuno per un eventuale ritorno:

Non mi ha chiamato nessuno. Posso dirtelo per certo. Nessuno sembra così interessato al ritorno di Stu tranne i fan. I fan impazziscono e adorano l’idea, e mi verrebbe da dire che se mi lanci una TV in testa, sopravviverò. Quindi, eccoci qua.

Continua:

In questa città, in questo periodo, e alla mia età, ho avuto una grande carriera. Sono passato per la seconda base e sto per arrivare al nono inning. È un’analogia del baseball. In termini di calcio nel Regno Unito, potremmo dire che siamo nei tempi supplementari. È qualcosa di cui sono estremamente orgoglioso. Sono contento che faccia parte della mia vita e del mio repertorio. Sono felice che sia parte della mia storia.

Conclude dicendo di essere più elettrizzato all’idea di tornare in un sequel di Five Nights at Freddy’s, uscito nell’autunno 2023, che non in qualcosa in cui ha recitato quasi 30 anni fa.

