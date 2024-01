Melissa Barrera è tornata a parlare con Rolling Stone del suo licenziamento da Scream 7, le cui sorti sono al momento ignote dopo il forfait di Jenna Ortega e del regista.

L’attrice ha definito uno “shock” scoprire di esser stata licenziata:

Non sono la prima a cui è successo, ma è stato uno shock, non so neanche cosa dire. Credo che quanto accaduto sia stato molto trasparente da entrambe le parti. Io so chi sono e so che quello che ho detto è stato motivato da un desiderio di amore, umanità, di rispetto dei diritti umani e della libertà delle persone, cose che non dovrebbero essere controverse. Non dovrebbero essere messe in discussione, perciò io sono in pace con me stessa. Le persone che mi conoscono nella mia famiglia sanno la verità e sanno per cosa lotto, e credo che valga lo stesso per la maggior parte delle persone in tutto il mondo.