In un’intervista per Screen Rant per la promozione del suo ultimo film horror, Abigail, Melissa Barrera ha parlato del supporto ricevuto dalla collega Jenna Ortega dopo il suo licenziamento dal franchise di Scream in seguito a dei commenti sul conflitto israelo-palestinese, e di quanto il legame con Ortega sia cresciuto negli anni trasformandosi in una sincera e solida amicizia:

Abbiamo parlato a lungo quando è successo. Continuava a scrivermi per sapere come stavo, è stata davvero molto dolce. È da un po’ che non parliamo, so che è davvero molto ma molto impegnata. Senza contare che rispondere ai messaggi non è la sua specialità. Ma so che risponderà ogni volta che le scriverò. Non é perennemente attaccata al telefono come lo sono molti di noi, come lo sono io ad esempio. E buon per lei!

Ma con lei oramai si è instaurato quel tipo di legame che anche se non ti senti per mesi, quando poi ci risentiamo per telefono o ci rivediamo di persona, è come se il tempo non fosse passato per niente. Riprendiamo esattamente da dove ci eravamo lasciate, la supporterò sempre e farò sempre il tifo per lei, la proteggerei con la mia vita quella ragazza.