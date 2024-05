In una nuova intervista per People, Neve Campbell, che ritornerà in Scream 7 dopo la sua assenza nello scorso capitolo, ha spiegato che il suo rientro nel franchise è dovuto al nuovo contratto con Spyglass Media Group, che ha accordato all’attrice un compenso più alto.

“Sono davvero grata allo studio per avermi ascoltata per quanto riguardo la disparità di salario e per tutto ciò che ho detto riguardo la mancanza di rispetto che ho riscontrato nella negoziazione per il mio compenso in Scream 6” ha spiegato l’attrice.

Ha poi aggiunto:

Non trovavo l’offerta all’epoca adeguata al valore che avrei dovuto avere all’interno di questo franchise e che ho portato a questo franchise per 25 anni della mia vita. E come donna in questa industria, penso che sia di fondamentale importanza darci il giusto valore e combattere per ottenerlo. Non penso davvero che se fossi stata un uomo e fossi stata al centro di ben cinque film di successo come blockbuster di un franchise che va avanti dia 25 anni, mi sarebbe stata offerta la stessa cifra che invece é stata in passato offerta a me.

Scream 7 sarà diretto da Kevin Williamson, creatore della saga e sceneggiatore del primo, del secondo e del quarto film.

Alla sceneggiatura non ci sarà più James Vanderbilt, ma Guy Busick, che ha scritto Scream 5 e Scream 6.

