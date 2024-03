Doppio colpo di scena: Neve Campbell ha pubblicato su Instagram un annuncio che galvanizzerà tutti i fan della saga di Scream. Non solo l’attrice tornerà nei panni di Sidney Prescott in Scream 7, ma il film verrà diretto nientemeno che da Kevin Williamson, creatore del franchise e sceneggiatore del primo, del secondo e del quarto film.

Alla sceneggiatura non ci sarà più James Vanderbilt, ma Guy Busick, che ha scritto Scream 5 e Scream 6.

Il ritorno di Campbell era atteso, dopo che l’attrice aveva deciso di non partecipare al sesto film della saga per problemi salariali con Spyglass.

Le riprese di Scream 7 sarebbero dovute iniziare mesi fa, ma sono slittate prima a causa degli scioperi del 2023 e poi a causa del licenziamento di Melissa Barrera, dell’addio di Jenna Ortega e poi anche dell’addio del regista Christopher Landon, che aveva definito gli ultimi sviluppi “un incubo”.

Ecco il messaggio di Campbell:

Ciao a tutti. Sono così entusiasta di annunciare questa notizia!!! Sidney Prescott sta tornando!!!! È sempre stato uno spasso e un onore poter interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me, non è mai svanito. Sono molto felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più entusiasta!!! Beh, in realtà potrei. Mentre sono stato così incredibilmente fortunata a fare questi film con il maestro dell’horror Wes Craven e il meraviglioso talento di Matt e Tyler, ho sognato per molti anni quanto sarebbe stato fantastico fare uno di questi film con Kevin Williamson alla guida. E ora sta succedendo, Kevin Williamson dirigerà Scream 7! Questo è sempre stato il suo bambino ed è la sua mente brillante che ha sognato questo mondo. Kevin non è solo un’ispirazione come artista ma è un mio caro amico da tanti anni. Ai fantastici fan di Scream: spero che siate emozionati quanto me. Ci vediamo sul set Kevin Williamson!