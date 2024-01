Sembra che con l’uscita di scena di due protagoniste e del regista di Scream 7, Neve Campbell sia ora disponibile a tornare nella saga.

L’attrice aveva annunciato a giugno del 2022 di voler lasciare il franchise per motivi economici, ritenendo di non aver ricevuto un’offerta abbastanza interessante per partecipare al sesto film. Ora, parlando con Variety durante un evento dei BAFTA, ha rivelato di essere disposta a tornare “alle giuste condizioni. Quali saranno tali condizioni? Senza dubbio economiche, almeno immaginiamo. Campbell spera che il franchise possa continuare nonostante il licenziamento di Melissa Barrera e l’addio di Jenna Ortega e del regista Christopher Landon:

Onestamente non ho idea di quali siano i loro piani ora. So che è successo di tutto e sono sicura che al momento siano un po’ nel pallone. Questi film significano moltissimo per tutti noi, e anche per i fan. Ogni tanto mi capita di andare a queste convention, incontro i fan e sono veramente appassionati. Li amano. Questi film significano tantissimo per loro, così come i personaggi. Quindi anche solo per questo credo che la saga continuerà.