Qualche giorno fa abbiamo scoperto che Christopher Landon dirigerà Scream 7 per la SpyGlass e la Paramount dopo aver ricevuto il testimone da Radio Silence.

Vista l’incertezza che regna a Hollywood alla luce dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori, nulla è certo in materia di produzioni cinematografiche e televisive, ma intanto da Production Weekly quali potrebbero essere i piani per il prossimo capitolo della saga.

Con il titolo di lavorazione Blackbird, Scream 7 sarà girato a partire dall’inizio 2024 a Montreal, in Canada, fino al 19 aprile. Se così fosse, il film potrebbe arrivare al cinema tra la fine dell’anno prossimo e l’inizio del 2025.

Scream 7 non ha ancora uno sceneggiatore collegato, ma non è improbabile che lo stesso Christopher Landon possa finire per mettere mano alla storia: ha difatti scritto – da solo o in collaborazione con altri – tutti i film che ha diretto.

Gli ultimi due Scream hanno incassato, rispettivamente, 138 e 168 milioni di dollari.

