Dal 19 ottobre negli Stati Uniti sarà disponibile la versione home video 4K UHD di, iconico cult diretto da Wes Craven approdato nei cinema ben 25 anni fa.

Ricordiamo che il prossimo gennaio arriverà nelle sale un novo capitolo del franchise intitolato semplicemente “Scream”.

Ecco un primo sguardo all’edizione steelbook americana:

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del film:

Casey Becker (Drew Barrymore) riceve una telefonata mentre si trova da sola a casa. All’altro capo del telefono risponde una voce cupa e misteriosa che inizia a terrorizzarla; la ragazza lo avverte che sta per arrivare il suo fidanzato ma lui e’ stato legato nel giardino di casa sua. L’assassino dice a Casey che li salverà solo se lei risponderà esattamente a una domanda sui film dell’orrore. L’interlocutore riesce a ingannarla e cosi’ squarta il ragazzo di Casey. La ragazza cerca di fuggire, ma viene presto raggiunta e uccisa, per poi essere impiccata ad un albero.La notte seguente Ghostface, il killer che indossa una maschera rappresentante L’urlo di Munch, aggredisce Sidney Prescott la quale riesce a salvarsi. Immediatamente dopo che il killer se n’e’ andato appare il suo ragazzo che fa cadere involontariamente un telefono cellulare. Sidney pensa immediatamente che sia lui l’assassino e la polizia lo arresta.Sidney rimane sola in casa dato che suo padre e’ partito e allora passa la notte in casa della sua amica Tatum Riley (Rose McGowan), sorella del vicesceriffo. Proprio quella notte riceve un’altra telefonata dall’assassino. Billy (il suo ragazzo) viene scarcerato perché nei tabulati telefonici non risulta abbia chiamato a casa di Sidney e in più al momento della seconda chiamata si trovava in carcere.Oltre allo stress dovuto alle ripetute minacce, Sidney deve subire anche gli “assalti” della giornalista Gale Weathers (Courteney Cox) che sostiene che l’assassino ora in circolazione e’ la stessa persona che uccise la madre di Sidney l’anno precedente. Sidney lo nega dato che aveva testimoniato contro un uomo che ora si trova molto vicino alla camera a gas. La scuola viene chiusa per motivi precauzionali (Sidney subisce un altro attacco nel bagno dell’edificio) e viene messo il coprifuoco alle 21.00.