Laurie Metcalf ha interpretato Debbie Salt/Nancy Loomis, una dei due Ghostface (oltre al personaggio di Timothy Oliphant) del secondo film di Scream (1997).

In un’intervista con Collider l’attrice afferma che secondo lei il suo disvelamento è stato il migliore dell’intero franchise.

Tutto quello che dovevo fare era… credo di averla semplicemente divisa nella mia testa, Debbie Salt, l’ho interpretata come una cattiva. E poi Nancy, l’ho interpretata come una madre furiosa che vendicava suo figlio. Erano molto separate nella mia testa… Non c’era nessun sovrapporsi fra le due… Se sei bravo a interpretare il folle, praticamente, come attore, hai il permesso di essere pazzo quanto vuoi. Penso che nei film di Scream, il mio personaggio abbia la migliore rivelazione d’identità.