Nel corso di una chiacchierata con l’ Hollywood Reporter , Mikey Madison ha commentato una strana coincidenza legata alla sua ultima apparizione in

Il suo personaggio, infatti, muore esattamente come in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino:

In realtà non sapevo che il mio personaggio dovesse finire in mezzo alle fiamme alla fine. Credevo dovesse essere il personaggio di Jack [Quaid] perché è così che moriva nella sceneggiatura. Quando me l’hanno detto ho pensato: “Uh, che buffa coincidenza“. Non è stata una scelta voluta dei registi, avevano addirittura pensato di cambiare la mia morte, ma alla fine hanno deciso di tenerla così.

Pensavo: “Non sarà bizzarro?“. Non ci sono molti ruoli da giovani serial killer per donne morte incendiate, perciò è stato molto strano. È divertente, il film non si prende troppo sul serio perciò credo che tenerla nel film sia stata una scelta ottima.