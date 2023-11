Come è noto, Neve Campbell, la storica interprete di Sidney Prescott nella saga di Scream, non è tornata nel sesto capitolo, uscito lo scorso marzo, non avendo ricevuto un’offerta economica giudicata congrua (qui i dettagli). A inizio mese, l’attrice è stata ospite a inizio mese del Monster-Mania Con, dove ha rivelato di aver visto il film poche settimane prima, condividendo cosa ne pensa e tirando una frecciatina ai “piani alti”. Ecco le sue parole:

Ci ho messo un attimo, non so perché. In realtà ho pensato che avessero fatto un ottimo lavoro. Penso che il cast sia davvero potente, attori meravigliosi. Non mi auguro che questi film vadano male. Volevo che il film fosse bello, non è che me ne sto seduta a casa mia a dire: “Spero che faccia schifo, spero che non vada bene“. Mi importa di tutte le persone coinvolte. C’è qualcuno ai vertici che pensa solo ai soldi e questa è la sua prerogativa, ma per gli altri, per tutti gli altri, mi interessa che i film siano belli.

Campbell ha inoltre parlato della sua esperienza nel quinto Scream, commentando un passaggio chiave del film:

Ho pensato che fosse tragico e di solito non mi piace criticare la scrittura di questi progetti. Ma sono rimasta davvero delusa dalla scelta di sbarazzarsi di David [Arquette]. Dewey [nel doppiaggio italiano noto nei primi film come Linus Riley] è un personaggio meraviglioso, e credo che tutti noi fossimo innamorati di lui, e credo che tutti noi ci siamo sentiti piuttosto tristi per questo. Ovviamente è il motivo per cui lo fanno, perché ha un impatto maggiore, ma ora mi manca. Voglio vederlo ancora.

Potete vedere un video dell’intervento dell’attrice qui sotto:

Vi ricordiamo che è attualmente in produzione un settimo capitolo della saga di Scream, che recentemente ha però perso una delle sue protagoniste: Melissa Barrera, interprete di Sam Carpenter (qui maggiori dettagli). L’assenza del personaggio comporterà senza dubbio un rimaneggiamento della sceneggiatura. A questo punto, Scream 7 si concentrerà verosimilmente sui tre personaggi di Tara Carpenter, interpretata da Jenna Ortega, Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad Meeks-Martin (Mason Gooding).

