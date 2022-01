si trovano attualmente nelle sale nel nuovo capitolo cinematografico del franchise di

Ma quali sono stati i primi film horror visti dai due attori. questo è il semplice quesito posto da Dread Central alle due star: “Vidi Changeling con George C. Scott. Lo hai mai visto? Avevo undici anni. Ero a un pigiama party e non ho mai perdonato l’amico che ce lo fece vedere. Ho avuto incubi per un mese È un film terrificante”, ha rivelato Neve Campbell. “Penso che il mio fosse Lo Squalo o Halloween. Sono i primi film horror che ricordo”, ha aggiunto Arquette.

Nel cast della pellicola troviamo Dylan Minette nei panni di Wes Hicks, David Arquette come Dewey Riley, Courteney Cox come Gale Weathers, Sonia Ben Ammar come Liv Mckenzie, Mikey Madison come Amber Freeman, Mason Gooding come Chad Meeks-Martin, Jasmin Savoy Brown come Mindy Meeks-Martin, Jack Quaid come Richie Kirsch, Jenna Ortega come Tara Carpenter, Melissa Barrera come Sam Carpenter, Marley Shelton come Judy Hicks e Roger Jackson come la voce di Ghostface.

Lo script della della pellicola è stato realizzato da James Vanderbilt e Guy Busick. Kevin Williamson, lo sceneggiatore della saga, e Chad Villella, terzo regista dei Radio Silence, si sono occupati della produzione del lungometraggio con Vanderbilt e la sua Project X Entertainment, mentre Paul Neinstein e William Sherack saranno produttori.

Dalla sinossi:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

